Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 07:53

Около 300 г тротила составила мощность СВУ, которым подорвали машину ДПС в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мощность самодельного взрывного устройства, которое сдетонировало рядом с полицейским автомобилем в Москве, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, смертника могли вести украинские спецслужбы — предварительно, именно они стояли за организацией теракта.

В Следственном комитете заявили, что взрыв произошёл в результате самоподрыва мужчины. Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала
Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала

Напомним, что взрыв у Савёловского вокзала произошёл в ночь на 24 февраля. Неизвестный приблизился к припаркованной машине Госавтоинспекции, после чего та взорвалась. В результате погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Сам злоумышленник также умер на месте.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на LIFE
  • СК РФ
  • Украина
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar