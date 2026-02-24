Около 300 г тротила составила мощность СВУ, которым подорвали машину ДПС в Москве
Обложка © Life.ru
Мощность самодельного взрывного устройства, которое сдетонировало рядом с полицейским автомобилем в Москве, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, смертника могли вести украинские спецслужбы — предварительно, именно они стояли за организацией теракта.
В Следственном комитете заявили, что взрыв произошёл в результате самоподрыва мужчины. Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.
Напомним, что взрыв у Савёловского вокзала произошёл в ночь на 24 февраля. Неизвестный приблизился к припаркованной машине Госавтоинспекции, после чего та взорвалась. В результате погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Сам злоумышленник также умер на месте.
