Около 300 г тротила составила мощность СВУ, которым подорвали машину ДПС в Москве

Мощность самодельного взрывного устройства, которое сдетонировало рядом с полицейским автомобилем в Москве, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, смертника могли вести украинские спецслужбы — предварительно, именно они стояли за организацией теракта.

В Следственном комитете заявили, что взрыв произошёл в результате самоподрыва мужчины. Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.