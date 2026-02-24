Владимир Путин
24 февраля, 15:53

Зеленский снова заявил, что готов встретиться с Путиным

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский сообщил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить [конфликт]», заявил бывший юморист.

Зеленский заявил о готовности украинцев к компромиссам ради мира

Напомним, экс-комик из Кривого Рога периодически поднимает тему встречи с Владимиром Путиным. В последний раз она поднималась в конце января, когда представители киевского режима стали настаивать на таком контакте. В Кремле предложили Зеленскому приехать для этого в Москву, гарантировав безопасность и условия для работы. От такого варианта киевский главарь, разумеется, отказался, предложив главе РФ ехать в Киев. Вскоре после этого Зеленский вновь стал говорить о необходимости встречи, но отказался проводить её на российской или белорусской территории, и указал в качестве подходящих для него площадок Европу, Штаты или нейтральные страны.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
