Зеленский снова заявил, что готов встретиться с Путиным
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Владимир Зеленский сообщил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.
«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить [конфликт]», — заявил бывший юморист.
Напомним, экс-комик из Кривого Рога периодически поднимает тему встречи с Владимиром Путиным. В последний раз она поднималась в конце января, когда представители киевского режима стали настаивать на таком контакте. В Кремле предложили Зеленскому приехать для этого в Москву, гарантировав безопасность и условия для работы. От такого варианта киевский главарь, разумеется, отказался, предложив главе РФ ехать в Киев. Вскоре после этого Зеленский вновь стал говорить о необходимости встречи, но отказался проводить её на российской или белорусской территории, и указал в качестве подходящих для него площадок Европу, Штаты или нейтральные страны.
