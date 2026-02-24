Зеленский снова заявил, что готов встретиться с Путиным

Владимир Зеленский сообщил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить [конфликт]», — заявил бывший юморист.