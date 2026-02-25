Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф мессенджеру Telegram в размере 7 миллионов рублей. Поводом стало административное правонарушение, связанное с неисполнением обязанности по ограничению доступа к определённой информации, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Как уточняется в материалах дела, Telegram не заблокировал сведения о дистанционной и розничной продаже алкоголя, а также материалы, касающиеся нетрадиционных отношений*.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Telegram много опасного контента, но его администрация не сотрудничает с РФ. Правоохранительные органы уже проверяют действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Тем временем в Госдуме допустили признание Telegram экстремистским.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.