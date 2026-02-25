Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф мессенджеру Telegram в размере 7 миллионов рублей. Поводом стало административное правонарушение, связанное с неисполнением обязанности по ограничению доступа к определённой информации, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Как уточняется в материалах дела, Telegram не заблокировал сведения о дистанционной и розничной продаже алкоголя, а также материалы, касающиеся нетрадиционных отношений*.

