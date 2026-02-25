Истребитель Су-30СМ потерпел крушение во время учений в Казахстане
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ, выполнявший учебно-тренировочный полёт. Как сообщили в Министерстве обороны республики, инцидент произошёл 25 февраля в Карагандинской области.
Экипаж самолёта успел катапультироваться. Оба лётчика живы, их жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
Район падения воздушного судна оцеплен. По данным военного ведомства, разрушений на земле и угрозы для местных жителей нет. Для расследования причин крушения создана специальная комиссия.
Ранее частный вертолёт Robinson пропал с радаров в Амурской области 20 февраля. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной деляны и вскоре перестало отображаться на экранах радаров в Ромненский муниципальный округ. Причиной крушения могли стать сложные метеоусловия. В разбившемся вертолёте находились пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский. Обломки воздушного судна и тела погибших были обнаружены в районе Ромненского округа.
