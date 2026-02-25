Истребитель Су-30СМ потерпел крушение во время учений в Казахстане

В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ, выполнявший учебно-тренировочный полёт. Как сообщили в Министерстве обороны республики, инцидент произошёл 25 февраля в Карагандинской области.

Экипаж самолёта успел катапультироваться. Оба лётчика живы, их жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Район падения воздушного судна оцеплен. По данным военного ведомства, разрушений на земле и угрозы для местных жителей нет. Для расследования причин крушения создана специальная комиссия.