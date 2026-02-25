Кокосовое ризотто вместо поста? Священник рассказал, не убивает ли изобилие смысл воздержания

К началу Великого поста рестораны и сервисы доставки массово ввели постное меню, однако изысканные блюда — кокосовое ризотто с трюфелем, латте на миндальном молоке — всё меньше напоминают традиционную скудную трапезу. Возникает вопрос: не превращает ли гастрономическое изобилие строгий пост в обычное пищевое разнообразие и не убивает ли это сам смысл воздержания?

Иерей Николай Савченко из храма Святителя Петра в Санкт-Петербурге в беседе объяснил, что главная цель поста — духовное очищение, а не диета. Ограничения в еде должны дисциплинировать и усмирять плоть, но мера строгости определяется самим верующим. Для мирян достаточно отказа от продуктов животного происхождения, монашеские строгости не обязательны.

При каком условии можно посещать рестораны в Великий пост. Видео © Пятый канал

При этом священник положительно оценил появление готовых постных блюд в магазинах и кафе. Это упрощает соблюдение поста для современных людей с плотным графиком и помогает тем, кто раньше не решался поститься. Тем не менее, он негативно отнёсся к попыткам формально соблюдать все правила, но нарушать дух поста, предаваясь чревоугодию даже разрешёнными продуктами.

«Рынок требует качественных, хороших продуктов, поэтому мы не вправе требовать от производителей, чтобы они нам специально готовили что-то невкусное. Поэтому очень хорошо, что они готовят постную еду. Это очень правильно, пусть это всё развивается, ну а уже на фоне этого мы будем стараться следовать не только букве, но и духу поста», — цитирует священника Пятый канал.