Липовые продавцы техники из Петербурга заработали на любителях сэкономить 12 миллионов

Менеджер фиктивного интернет-магазина, который работал из Петербурга, предстанет перед судом за мошенничество на 12 миллионов рублей. Как сообщили в региональном главке МВД, среди участников группировки — 38-летняя жительница Находки с криминальным прошлым.

С конца 2021 года злоумышленники создавали сайты-клоны, где продавали дорогую технику по заниженным ценам. Покупатели вносили предоплату, получали фальшивые документы и трек-номера, после чего аферисты исчезали. Женщина выполняла роль менеджера: убеждала клиентов переводить деньги, оформляла поддельные договоры и передавала реквизиты подставных счетов.

Весной 2024 года киберполиция задержала главных фигурантов. Установлен 171 эпизод обмана. Обвиняемую отправили под стражу, на её имущество и счета наложен арест. Дело передано в Находкинский городской суд Приморского края, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».