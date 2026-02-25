Украинская политическая система даёт сбои, и, вероятно, Владимир Зеленский уже не управляет процессами единолично, полагает руководитель информагентства News-Front Константин Кнырик. По его словам, раньше было понятно, что систему контролирует Андрей Ермак, но сейчас определить реального лидера сложно.

Именно поэтому Верховная рада не может собраться, а предвыборные разборки начались ещё до официального объявления выборов. Эксперт также отметил, что Зеленский сместил фокус с внутренней аудитории на западную, тогда как раньше активно работал с украинцами, проводя пресс-конференции на фуд-кортах.

«Акцентов на внутреннюю аудиторию стало меньше — это просто перестало работать. А на внешнем фронте он пытается убедить заказчиков, что украинский проект жив, что он, и, в целом, Украина что-то могут», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Ранее Владимир Зеленский показал кадры из советского бункера, где прятался от России. Позже в беседе с Life.ru военный эксперт раскрыл лицемерие Зеленского, который забыл декоммунизировать свой советский бункер.