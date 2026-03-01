Число погибших при ударе по школе в Иране возросло до 118

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН прозвучало заявление, которое потрясло дипломатов. Постоянный представитель Ирана Амир Саид Иравани сообщил, что жертвами атаки на школу в провинции Хормозган стали более 100 детей.

«Число погибших учеников школы в Минабе достигло 118», — уточняет новостное агентство FARS.

Трагедия развернулась в начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб. Иравани напрямую обвинил в случившемся Вашингтон и Тель-Авив, подчеркнув, что удар был нанесён по гражданскому объекту.

Позже агентство FARS подтвердило эти цифры со ссылкой на местные власти. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи не исключал, что число погибших может достичь 160 человек.

Выступая перед членами Совбеза, постпред также отметил, что помимо школы пострадали многочисленные жилые дома. Заседание было созвано срочно из-за эскалации: США и Израиль начали массированные удары по Ирану, а Тегеран ответил ракетными обстрелами.

На фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану одной из самых трагических ситуаций стал взрыв в начальной школе для девочек в городе Минаб. Сначала сообщалось о пяти погибших, но позже число жертв среди учениц резко возросло до 160. Здание практически полностью разрушено. Генштаб Вооружённых сил Ирана уже возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым проинформировал российского коллегу о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.