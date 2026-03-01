Владимир Путин
Иран предупредил Израиль и США об ударе невиданной силы из-за гибели Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /saeediex

Вооружённые силы Ирана 1 марта нанесут удар по США и Израилю, обладающий прежде невиданной силой. Данное заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани в своём аккаунте в социальной сети X на английском языке.

Лариджани написал, что если прежде иранские ракеты уже причиняли вред, то теперь удар будет нанесён с такой силой, с которой противники никогда не сталкивались. Данное заявление он сделал после того, как появилась информация о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Вчера Иран выпустил ракеты по США и Израилю, и они действительно причинили вред. Сегодня мы нанесём им удар с такой силой, с которой они никогда прежде не сталкивались», — говорится в сообщении.

Напомним, что Иран подтвердил гибель своего верховного лидера Али Хаменеи в ходе атаки, совершённой Соединёнными Штатами и Израилем. Хаменеи находился в личном кабинете, проводя совещание с ключевыми советниками, когда по дворцу был нанесён удар. Авиация противника сбросила на здание 30 бомб в момент, когда там ожидали появления главы государства. В стране объявлен 40-дневный траур, а грядущая неделя официально станет нерабочей. Представители силовых структур и КСИР уже поклялись отомстить за смерть своего лидера.

