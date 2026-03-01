Политолог объяснил, почему конфликт на Ближнем Востоке нельзя было предотвратить
Военный конфликт на Ближнем Востоке нельзя было предотвратить. Такое мнение высказал политолог Олег Макаренко.
По его словам, президент США Дональд Трамп нуждался в быстром результате на переговорах, тогда как иранское руководство отказалось выполнять ультиматумы Вашингтона. Эксперт считает, что Тегеран был готов взять на себя издержки, связанные с международным осуждением.
Макаренко также привёл расклад сил внутри американо-израильского альянса. По его данным, израильская сторона предложила схему, при которой первый удар наносит она, а США оказывают поддержку.
«Израиль сказал: «Мы начнём, а вы поддержите. В этом случае вы уходите от прямой ответственности за нарушение международного права. А мы будем во всём виноваты», — описал логику сторон политолог в эфире радио Sputnik.
Сегодня Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в ходе атаки США и Израиля. Хаменеи находился в личном кабинете на совещании с советниками, когда по дворцу нанесли удар — авиация сбросила на здание 30 бомб. В стране объявлен 40-дневный траур, грядущая неделя станет нерабочей. Представители силовых структур и КСИР принесли клятву мести.
