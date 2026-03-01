Иран запустил новую волну ракет по территории Израиля

Вооружённые силы Ирана нанесли новый ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщило государственное телевидение республики.

По данным СМИ, авиаудар может быть усилен с помощью беспилотных летательных аппаратов. При этом цели ударов не уточняются.