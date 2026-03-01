Иран запустил новую волну ракет по территории Израиля
Обложка © Gettyimages / Oren Ziv/picture alliance
Вооружённые силы Ирана нанесли новый ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщило государственное телевидение республики.
По данным СМИ, авиаудар может быть усилен с помощью беспилотных летательных аппаратов. При этом цели ударов не уточняются.
Напомним, что Иран подтвердил гибель своего верховного лидера Али Хаменеи в ходе атаки, совершённой Соединёнными Штатами и Израилем. Хаменеи находился в личном кабинете, проводя совещание с ключевыми советниками, когда по дворцу был нанесён удар. Авиация противника сбросила на здание 30 бомб в момент, когда там ожидали появления главы государства. В стране объявлен 40-дневный траур, а грядущая неделя официально станет нерабочей. Представители силовых структур и КСИР уже поклялись отомстить за смерть своего лидера.
