1 марта, 11:14

Иран запустил новую волну ракет по территории Израиля

Обложка © Gettyimages / Oren Ziv/picture alliance

Вооружённые силы Ирана нанесли новый ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщило государственное телевидение республики.

По данным СМИ, авиаудар может быть усилен с помощью беспилотных летательных аппаратов. При этом цели ударов не уточняются.

Иран предупредил Израиль и США об ударе невиданной силы из-за гибели Хаменеи

Напомним, что Иран подтвердил гибель своего верховного лидера Али Хаменеи в ходе атаки, совершённой Соединёнными Штатами и Израилем. Хаменеи находился в личном кабинете, проводя совещание с ключевыми советниками, когда по дворцу был нанесён удар. Авиация противника сбросила на здание 30 бомб в момент, когда там ожидали появления главы государства. В стране объявлен 40-дневный траур, а грядущая неделя официально станет нерабочей. Представители силовых структур и КСИР уже поклялись отомстить за смерть своего лидера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

