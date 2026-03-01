Владимир Путин
Атака США на Иран может привести к катастрофе в Америке

Экономист предрёк обвал фондовых рынков США из-за атаки на Иран

Последствия ударов Израиля и США по Ирану. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Война в Иране может серьёзно сказаться на мировой экономике — эксперты предупреждают о скором росте цен на нефть и падении фондовых рынков. По мнению экономиста Павла Селезнёва, в случае реализации базового сценария с перекрытием Ормузского пролива на две-три недели баррель «чёрного золота» начнут отпускать вдвое дороже — за 150-160 долларов. А по некоторым оценкам — даже за 200 долларов.

Собеседник Baza считает, что кризис спровоцирует и ускорит падение фондовых рынков США и других стран, которые тесно связаны с американским долларом. Обычно в таких случаях инвесторы начинают переводить накопления в защищённые активы — в первую очередь, золото.

И если ранее инвестиционный диапазон оценивался в пять-восемь тысяч долларов за тройскую унцию (чуть более 31 грамма), то теперь восемь-десять тысяч кажутся умеренным сценарием, а в случае неконтролируемого развития событий цены могут взлететь до 15-20 тысяч. По словам экономиста Александра Агеева, основной удар придётся на экономики, зависящие от импорта энергоресурсов, — Евросоюз и Китай. Также могут пострадать маршруты Великого шёлкового пути, в том числе коридор «Север — Юг». А ещё война грозит изменением баланса сил в Средней Азии на Каспии.

Однако Россия, кажется, будет только в выигрыше: политолог Тимофей Бородачёв считает, что кризис позволит Москве неплохо заработать на продаже нефти, в том числе через посредников, что полезно на фоне дефицита бюджета.

Замглавы МИД Ирана: Мы атакуем любые базы США в регионе, если их не закроют
Напомним, власти Ирана заявили, что не собираются перекрывать движение судов через Ормузский пролив. Правительство подтвердило, что разрешает свободную перевозку грузов. Несмотря на это, один из танкеров в проливе был подбит и прямо сейчас идёт ко дну. На этом фоне полторы сотни танкеров встали на якорь и не решаются пересекать акваторию.

