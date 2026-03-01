Атака США на Иран может привести к катастрофе в Америке
Экономист предрёк обвал фондовых рынков США из-за атаки на Иран
Последствия ударов Израиля и США по Ирану. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Война в Иране может серьёзно сказаться на мировой экономике — эксперты предупреждают о скором росте цен на нефть и падении фондовых рынков. По мнению экономиста Павла Селезнёва, в случае реализации базового сценария с перекрытием Ормузского пролива на две-три недели баррель «чёрного золота» начнут отпускать вдвое дороже — за 150-160 долларов. А по некоторым оценкам — даже за 200 долларов.
Собеседник Baza считает, что кризис спровоцирует и ускорит падение фондовых рынков США и других стран, которые тесно связаны с американским долларом. Обычно в таких случаях инвесторы начинают переводить накопления в защищённые активы — в первую очередь, золото.
И если ранее инвестиционный диапазон оценивался в пять-восемь тысяч долларов за тройскую унцию (чуть более 31 грамма), то теперь восемь-десять тысяч кажутся умеренным сценарием, а в случае неконтролируемого развития событий цены могут взлететь до 15-20 тысяч. По словам экономиста Александра Агеева, основной удар придётся на экономики, зависящие от импорта энергоресурсов, — Евросоюз и Китай. Также могут пострадать маршруты Великого шёлкового пути, в том числе коридор «Север — Юг». А ещё война грозит изменением баланса сил в Средней Азии на Каспии.
Однако Россия, кажется, будет только в выигрыше: политолог Тимофей Бородачёв считает, что кризис позволит Москве неплохо заработать на продаже нефти, в том числе через посредников, что полезно на фоне дефицита бюджета.
Напомним, власти Ирана заявили, что не собираются перекрывать движение судов через Ормузский пролив. Правительство подтвердило, что разрешает свободную перевозку грузов. Несмотря на это, один из танкеров в проливе был подбит и прямо сейчас идёт ко дну. На этом фоне полторы сотни танкеров встали на якорь и не решаются пересекать акваторию.
