Малофеев обвинил США и Израиль в терроре и призвал дать им сильный отпор

США и Израиль перешли к открытому террору в отношении глав государств. Об этом после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил главред «Царьграда» Константин Малофеев.

По его мнению, агрессоры вдохновились успешным похищением лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и на Иране не остановятся. Малофеев предупредил, что если сейчас не дать немедленный отпор, мир ждёт кровавый передел, где самому наглому будет позволено всё. Он констатировал, что международного права больше не существует, осталось только право сильного.

«Надо им напомнить, что сила есть не только у них. Это наш долг ради мира во всём мире», — заявил Малофеев.