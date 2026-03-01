Малофеев обвинил США и Израиль в терроре и призвал дать им сильный отпор
США и Израиль перешли к открытому террору в отношении глав государств. Об этом после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил главред «Царьграда» Константин Малофеев.
По его мнению, агрессоры вдохновились успешным похищением лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и на Иране не остановятся. Малофеев предупредил, что если сейчас не дать немедленный отпор, мир ждёт кровавый передел, где самому наглому будет позволено всё. Он констатировал, что международного права больше не существует, осталось только право сильного.
«Надо им напомнить, что сила есть не только у них. Это наш долг ради мира во всём мире», — заявил Малофеев.
Напомним, израильское руководство заявило о весомом доказательстве смерти аятоллы Али Хаменеи — снимке его тела после бомбардировки тегеранской резиденции. Премьер Биньямин Нетаньяху официально объявил, что удар полностью уничтожил место пребывания духовного лидера, а сам он погиб. Американский лидер Дональд Трамп также подтвердил, что операция достигла цели — высшее руководство Ирана ликвидировано. Тегеран признал утрату минувшей ночью.
