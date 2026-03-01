Матвиенко отметила историческую роль Хаменеи в партнёрстве РФ и Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был масштабной исторической фигурой, сыгравшей ключевую роль в становлении стратегического партнёрства России и Исламской Республики. Соболезнования в связи с гибелью аятоллы направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко спикеру иранского парламента Мохаммаду-Багеру Галибафу.

В своей телеграмме Матвиенко подчеркнула, что Хаменеи навсегда останется в памяти как государственный и духовный лидер. Она отметила его значительный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в содействие межпарламентскому диалогу между странами.

«Аятолла Хаменеи останется в памяти как масштабная историческая фигура, государственный и духовный лидер, сыгравший значительную роль в формировании отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Ирана, а также в содействии развитию межпарламентского диалога», — говорится в телеграмме.

Председатель Совета Федерации попросила передать слова поддержки и глубокого сочувствия родным и близким погибших. Она также выразила солидарность членам Собрания исламского совета и всему иранскому народу в этот тяжёлый момент. По её словам, совершённое злодеяние является грубым нарушением норм человеческой морали и посягательством на суверенитет Ирана.