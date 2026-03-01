Матвиенко отметила историческую роль Хаменеи в партнёрстве РФ и Ирана
Обложка © ТАСС / Zuma
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был масштабной исторической фигурой, сыгравшей ключевую роль в становлении стратегического партнёрства России и Исламской Республики. Соболезнования в связи с гибелью аятоллы направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко спикеру иранского парламента Мохаммаду-Багеру Галибафу.
В своей телеграмме Матвиенко подчеркнула, что Хаменеи навсегда останется в памяти как государственный и духовный лидер. Она отметила его значительный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в содействие межпарламентскому диалогу между странами.
«Аятолла Хаменеи останется в памяти как масштабная историческая фигура, государственный и духовный лидер, сыгравший значительную роль в формировании отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Ирана, а также в содействии развитию межпарламентского диалога», — говорится в телеграмме.
Председатель Совета Федерации попросила передать слова поддержки и глубокого сочувствия родным и близким погибших. Она также выразила солидарность членам Собрания исламского совета и всему иранскому народу в этот тяжёлый момент. По её словам, совершённое злодеяние является грубым нарушением норм человеческой морали и посягательством на суверенитет Ирана.
Ранее в Тель-Авиве заявили, что получили неопровержимые доказательства смерти аятоллы Али Хаменеи, включая снимок его тела, сделанный после удара по тегеранской резиденции. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху официально объявил, что здание, где находился иранский лидер, полностью уничтожено, а сам он погиб. Президент США Дональд Трамп также сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана. В ночь на 1 марта гибель аятоллы официально подтвердили иранские власти.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.