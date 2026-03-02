Владимир Путин
1 марта, 22:05

Израиль продлил чрезвычайное положение до 12 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man

Израильское правительство продлило режим чрезвычайного положения, но оставило возможность для манёвра. Решение одобрено на телефонном голосовании кабинета министров, сообщает 12-й канал местного ТВ.

ЧП, введенное 28 февраля сразу после старта операции против Ирана, теперь официально действует до 12 марта. Однако в Тель-Авиве уточняют: всё будет зависеть от реальной ситуации. Если военная кампания завершится раньше указанной даты, особый режим отменят досрочно. Если нет — продлят вновь.

Семь иранских генералов погибли в ходе операции США и Израиля

Ранее в ЦРУ сообщили о слежке за передвижениями иранских лидеров, включая Али Хаменеи, в течение нескольких месяцев. Собранные данные были переданы Израилю для планирования операций. Сроки нанесения ударов были изменены с учётом этой разведки. Тем временем, Корпус стражей исламской революции сообщил о запуске девятой волны атак по территории Израиля и американским объектам в регионе. Иран заявил о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
