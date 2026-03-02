Израиль продлил чрезвычайное положение до 12 марта

ЧП, введенное 28 февраля сразу после старта операции против Ирана, теперь официально действует до 12 марта. Однако в Тель-Авиве уточняют: всё будет зависеть от реальной ситуации. Если военная кампания завершится раньше указанной даты, особый режим отменят досрочно. Если нет — продлят вновь.