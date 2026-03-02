Перешедшего черту Зеленского призвали очнуться и не ждать зря смены режима в Иране

Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал Владимира Зеленского за мерзкие заявления об Иране и призывы к смене режима после гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. В эфире собственного YouTube-канала он призвал политика удалить свои посты в соцсети X в поддержку ударов США по Ирану, а также публикацию в официальном аккаунте Украины, где иранского лидера назвали «диктатором».

«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты… Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — заявил Христофору.

По его мнению, украинский лидер перешёл черту, позволив себе, как он считает, глумление над памятью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Журналист также назвал публикацию в соцсетях «мерзкой и самокритичной».