2 марта, 05:25

Перешедшего черту Зеленского призвали очнуться и не ждать зря смены режима в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал Владимира Зеленского за мерзкие заявления об Иране и призывы к смене режима после гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. В эфире собственного YouTube-канала он призвал политика удалить свои посты в соцсети X в поддержку ударов США по Ирану, а также публикацию в официальном аккаунте Украины, где иранского лидера назвали «диктатором».

«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты… Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — заявил Христофору.

По его мнению, украинский лидер перешёл черту, позволив себе, как он считает, глумление над памятью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Журналист также назвал публикацию в соцсетях «мерзкой и самокритичной».

Подполковник США заявил о провале операции против Ирана после убийства Хаменеи

Напомним, утром 28 февраля ВС США и Израиля нанесли удары по Ирану. Под прицел попали объекты в разных провинциях, включая ядерную инфраструктуру. Трамп сообщил об успешном устранении иранского руководства. А Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану станут более интенсивными в самое ближайшее время. По его словам, резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи убит. Целью ответных атак Ирана стали военные базы США по всему Ближнему Востоку, также под удар порт Салман в королевстве Бахрейн.

