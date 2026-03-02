«Это политическая махинация»: Каллас спровоцировала скандал ложью об убийстве Хаменеи
Бывший замглавы МИД Индии обвинил Каллас в подмене понятий после убийства Хаменеи
Обложка © Wikipedia / khamenei.ir, © ТАСС / STT-Lehtikuva/Sipa USA
Экс-замглавы МИД Индии и бывший посол в Москве Канвал Сибал обвинил лаву евродипломатии Каю Каллас в подмене понятий из-за заявления об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он опубликовал пост в соцсети X, в котором раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
«Целенаправленное политическое убийство превратилось в «смерть» Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка», — написал Сибал.
По его мнению, Каллас таким образом одобряет ликвидацию иранского лидера. Он возмущён попыткой переложить вину за деэскалацию на плечи Ирана, а не на тех, кто по-прежнему угрожает Ирану дальнейшими разрушениями и чьи силы всё ещё готовы это сделать. Каллас хочет сосредоточиться на последствиях военных действий республики против других стран, а не на последствиях военных действий США и Израиля, пишет дипломат.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о разрушении резиденции Али Хаменеи и гибели самого иранского лидера. Позже ряд СМИ со ссылкой на израильских официальных лиц подтвердили смерть аятоллы, сообщив, что его тело было извлечено из-под завалов. Президент США Дональд Трамп также похвастался, что ему удалось устранить Хаменеи раньше, чем он смог сам до него добраться.
