Экс-замглавы МИД Индии и бывший посол в Москве Канвал Сибал обвинил лаву евродипломатии Каю Каллас в подмене понятий из-за заявления об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он опубликовал пост в соцсети X, в котором раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По его мнению, Каллас таким образом одобряет ликвидацию иранского лидера. Он возмущён попыткой переложить вину за деэскалацию на плечи Ирана, а не на тех, кто по-прежнему угрожает Ирану дальнейшими разрушениями и чьи силы всё ещё готовы это сделать. Каллас хочет сосредоточиться на последствиях военных действий республики против других стран, а не на последствиях военных действий США и Израиля, пишет дипломат.