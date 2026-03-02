Франция заявила о готовности бросить войска на оборону стран Персидского залива

Париж официально объявил о готовности встать на защиту государств Персидского залива в связи с ответными атаками со стороны Ирана. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро подчеркнул на пресс-конференции, что республика выражает «полную поддержку и солидарность» тем, кто пострадал от ударов беспилотников и ракет Корпуса стражей исламской революции.

«В соответствии с соглашениями… и принципами коллективной самообороны, закреплёнными в международном праве, Франция готова участвовать в защите (стран Персидского залива – Прим.Life.ru)», — заявил министр иностранных дел.

Детали возможного участия французских военных или характер помощи Барро не уточнил. Однако сам сигнал свидетельствует о готовности Запада к более активному вмешательству в ситуацию в зоне Персидского залива на фоне эскалации конфликта с Ираном.