Франция заявила о готовности бросить войска на оборону стран Персидского залива
Париж официально объявил о готовности встать на защиту государств Персидского залива в связи с ответными атаками со стороны Ирана. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро подчеркнул на пресс-конференции, что республика выражает «полную поддержку и солидарность» тем, кто пострадал от ударов беспилотников и ракет Корпуса стражей исламской революции.
«В соответствии с соглашениями… и принципами коллективной самообороны, закреплёнными в международном праве, Франция готова участвовать в защите (стран Персидского залива – Прим.Life.ru)», — заявил министр иностранных дел.
Детали возможного участия французских военных или характер помощи Барро не уточнил. Однако сам сигнал свидетельствует о готовности Запада к более активному вмешательству в ситуацию в зоне Персидского залива на фоне эскалации конфликта с Ираном.
Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Под удар попали крупные города, в результате бомбардировок убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В республике объявлен 40-дневный траур. Масуд Пезешкиан назвал действия США и Израиля объявлением войны мусульманам всего мира. КСИР пообещал масштабные ответные меры и призвал жителей Израиля покинуть страну из-за планов расширить и усилить атаки. В Министерстве иностранных дел России решительно осудили авиаудар США и Израиля по Ирану.
