Последние часы жизни Умара Джабраилова попали на видео в элитном ЖК
Умар Джабраилов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Последние часы жизни экс-сенатора Умара Джабраилова попали на камеру видеонаблюдения. Кадры публикует «Рен-ТВ».
Умар Джабраилов покидает свой номер за пару часов до того, как свести счёты с жизнью. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости
На записи видно, как бизнесмен выходит из своей квартиры в элитном жилом комплексе Vesper Tverskaya, садится в такси и уезжает. Спустя пару часов Джабраилов возвращается. Вскоре после этого он покончил с собой.
Напомним, Умара Джабраилова нашли 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya. В критическом состоянии его доставили в Боткинскую больницу, где врачи два часа пытались реанимировать пациента, но спасти не смогли. По предварительной версии, 67-летний бизнесмен покончил с собой. Накануне трагедии Джабраилов опубликовал в Telegram видеообращение об эскалации на Ближнем Востоке.
