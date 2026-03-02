Последние часы жизни Умара Джабраилова попали на видео в элитном ЖК

Умар Джабраилов покидает свой номер за пару часов до того, как свести счёты с жизнью. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

На записи видно, как бизнесмен выходит из своей квартиры в элитном жилом комплексе Vesper Tverskaya, садится в такси и уезжает. Спустя пару часов Джабраилов возвращается. Вскоре после этого он покончил с собой.