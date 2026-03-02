Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 12:57

В Иране назначен новый министр обороны после гибели руководства страны

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Иране генерал Маджид ибн аль-Реза был утверждён на должность исполняющего обязанности министра обороны страны, после того как его предшественник погиб вместе с иранским руководством под ударами США и Израиля. О назначении сообщил представитель канцелярии президента.

«Генерал Маджид ибн аль-Реза назначен исполняющим обязанности министра обороны», цитирует иранского чиновника агентство Fars.

Израиль мог получить координаты Хаменеи от предателей в его окружении, заявил подполковник ФСБ
Израиль мог получить координаты Хаменеи от предателей в его окружении, заявил подполковник ФСБ

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. Вместе с Хаменеи был убит глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде под огнём США и Израиля.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar