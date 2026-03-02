В Иране назначен новый министр обороны после гибели руководства страны
В Иране генерал Маджид ибн аль-Реза был утверждён на должность исполняющего обязанности министра обороны страны, после того как его предшественник погиб вместе с иранским руководством под ударами США и Израиля. О назначении сообщил представитель канцелярии президента.
«Генерал Маджид ибн аль-Реза назначен исполняющим обязанности министра обороны», — цитирует иранского чиновника агентство Fars.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. Вместе с Хаменеи был убит глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде под огнём США и Израиля.
