Иран вновь заявил о запусках ракет по офису Нетаньяху
Tasnim: Руководство Израиля находится под ударами со стороны Ирана
Иранские военнослужащие обрушили град ответных ударов по местам нахождения руководства Израиля. Об этом уведомил центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия», сообщает издание Tasnim.
«Руководство сионистского режима находится под ракетными ударами Ирана», — сказано в тексте.
Напомним, утром 28 февраля верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи погиб в своей резиденции в результате авиаудара США и Израиля. Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что в результате ударов Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» Исламской Республики. Сегодня стало известно, что Иран начал наносить ответные удары по месту нахождения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израиль опроверг информацию.
