2 марта, 13:07

Иран вновь заявил о запусках ракет по офису Нетаньяху

Tasnim: Руководство Израиля находится под ударами со стороны Ирана

Обложка © ТАСС / ЕРА

Иранские военнослужащие обрушили град ответных ударов по местам нахождения руководства Израиля. Об этом уведомил центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия», сообщает издание Tasnim.

«Руководство сионистского режима находится под ракетными ударами Ирана», — сказано в тексте.

Война США и Ирана в 2026 году: с чего всё началось, кто на чьей стороне и какова позиция России

Напомним, утром 28 февраля верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи погиб в своей резиденции в результате авиаудара США и Израиля. Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что в результате ударов Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» Исламской Республики. Сегодня стало известно, что Иран начал наносить ответные удары по месту нахождения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израиль опроверг информацию.

