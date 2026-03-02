Замглавы МИД Ирана заявил, что гибель госдеятелей не подорвёт стабильность республики
Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА
Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заверил, что гибель высокопоставленных лиц не подорвёт стабильность республики. Об этом дипломат заявил в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.
«Исламская республика Иран — это устоявшееся государство. У нас есть собственные структуры, предусмотренные Конституцией, и всё регламентировано её положениями», — напомнил дипломат.
Он подчеркнул: Тегеран не зависит от одной фигуры. Механизмы власти прописаны в законе и способны компенсировать утрату любого чиновника.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. Вместе с Хаменеи был убит глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде под огнём США и Израиля.
