Замглавы МИД Ирана заявил, что гибель госдеятелей не подорвёт стабильность республики

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заверил, что гибель высокопоставленных лиц не подорвёт стабильность республики. Об этом дипломат заявил в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

«Исламская республика Иран — это устоявшееся государство. У нас есть собственные структуры, предусмотренные Конституцией, и всё регламентировано её положениями», — напомнил дипломат.

Он подчеркнул: Тегеран не зависит от одной фигуры. Механизмы власти прописаны в законе и способны компенсировать утрату любого чиновника.