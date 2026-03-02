ЮНИСЕФ сообщил о смертельной опасности для детей из-за ударов по Ирану

Детский фонд Организации Объединённых Наций (United Nations Children's Fund) выразил глубокую обеспокоенность ударами по Ирану. Особенно тревожит атака на начальную школу для девочек в городе Минаб на юге страны. Инцидент указывает на смертельную угрозу для детей, отметили в ЮНИСЕФ.

Организация глубоко встревожена сообщениями об ударах по Ирану и в регионе, передал позицию фонда официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Поступают данные об обстреле школ, включая учебное заведение для девочек в Минабе. Множество школьников погибли и получили ранения, говорится в заявлении.