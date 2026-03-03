Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ по торговому центру сильным посланием
Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал видео, на котором президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall. В своём посте в соцсети X он назвал это «сильным посланием».
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall. Видео © Х / BRICS News
По словам Дмитриева, кадры с лидером Эмиратов символизируют устойчивость страны, которая остаётся одним из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированных на мир и процветание.
Напомним, ответные удары Ирана по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и ОАЭ. В стране остаётся множество российских туристов, и у порядка 20 тысяч из них уже истекли сроки туров. Опасаясь эскалации конфликта, некоторые пытается покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. В Генконсульстве РФ призвали россиян не рисковать.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Life.ru