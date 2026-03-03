Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ по торговому центру сильным посланием

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал видео, на котором президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall. В своём посте в соцсети X он назвал это «сильным посланием».

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall. Видео © Х / BRICS News

По словам Дмитриева, кадры с лидером Эмиратов символизируют устойчивость страны, которая остаётся одним из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированных на мир и процветание.