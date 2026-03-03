Удивлённый Зеленский назвал Орбана магом из-за «‎суперспособностей»

Владимир Зеленский иронично прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что проблемы с транзитом по нефтепроводу «Дружба» связаны не с техническими причинами, а с решениями украинской стороны. Он презрительно назвал коллегу магом из-за «‎суперспособностей». По словам украинского политика, со спутника можно увидеть лишь наземные объекты, но не подземную инфраструктуру.

«В спутнике можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно, Орбан — маг, что он под землёй смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлён, но тем не менее всё бывает», — заявил Зеленский журналистам.