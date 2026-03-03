Конец войны, поддержка Украины и цены на нефть: Прогноз таролога о развитии иранского конфликта
Таролог рассказал, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
Ситуация вокруг иранского конфликта до сих пор кажется весьма нестабильной. Стороны продолжают обмениваться ударами и пугать друг друга решительными заявлениями. О том, какое влияние это окажет на процессы в мире, Life.ru рассказал астролог и таролог Борис Зак.
Сколько продлится активная фаза конфликта в Иране?
«Активная фаза конфликта в Иране завершится уже на этой неделе. На это указывают карты 9 Жезлов, как символ передышки между боями и 4 Пентаклей, как карта закрытости и бездействия», — указал собеседник.
По его словам, выпавшая в раскладе карта Солнце указывает на то, что поставленные цели атаки были достигнуты.
Вместе с этим Иран на этой неделе продолжит оставаться в топе новостной повестки, на что указывает карта Паж Кубков. Но важно помнить, что планета Меркурий, которая отвечает за новости и коммуникацию, сейчас находится в ретроградном движении в знаке Рыб. Это значит, что новости будут поступать сплошь противоречивые и верить всему нельзя – будет очень много искажённой информации, предупредил астролог.
Как конфликт в Иране скажется на поддержке Украины западными странами?
Конфликт в Иране не окажет существенного влияния на поддержку Украины со стороны стран запада, на что указывают карты 3 Чаш и 9 Чаш как символы изобилия, то есть символа, указывающего на продолжение поддержки страны вооружением и другими ресурсами. Но в раскладе выпала и карта Шут, которая может указывать на то, что подход к поддержке Украины может существенно измениться. Как вариант, речь может идти о поставке новых видов вооружения или обучении специалистов ВСУ новым навыкам и стратегиям
Как отразится конфликт в Иране на ценах на нефть?
В мире произошёл краткосрочный скачок цен, на что указывает и карта Туз Кубков как символ моментного всплеска. Но в перспективе ближайшего месяца цены не будут расти, о чём говорит карта Королева Пентаклей, как прямой символ сдерживания цен. Стоимость нефти даже слегка снизится относительно текущего уровня, но пока останется выше тех февральских показателей. К концу месяца возможен лишь небольшой рост, на что указывают карты 6 Жезлов и Императрица, заключил таролог.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную кампанию против Ирана, нанеся удары по крупным городам. В результате авианалётов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По последним данным, жертвами боевых действий стали 555 человек, разрушения затронули 131 район. Сейчас никто не знает, к чему всё это приведёт, однако Тегеран официально отказался от переговоров со Штатами.
