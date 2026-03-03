«Сидим как зрители»: ЕС не был готов к войне на Ближнем Востоке

Евросоюз оказался не готов к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, развязанному США и Израилем, поэтому вынужден наблюдать со стороны за происходящим. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Чиновник признался, что у ЕС даже нет рычагов влияния в регионе для совершения весомых действий.