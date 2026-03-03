Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 11:21

«Сидим как зрители»: ЕС не был готов к войне на Ближнем Востоке

Politico: ЕС признал бессилие в конфликте на Ближнем Востоке

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Евросоюз оказался не готов к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, развязанному США и Израилем, поэтому вынужден наблюдать со стороны за происходящим. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Чиновник признался, что у ЕС даже нет рычагов влияния в регионе для совершения весомых действий.

«К этому (конфликту с Ираном — прим. Life.ru) готовились США и Израиль ... ЕС не был готов к этому ... Теперь мы сидим как зрители, потому что не являемся активным участником этой войны», — пояснил собеседник издания.
Лавров: Экспансия США может пойти дальше Ирана, Венесуэлы и Кубы
Лавров: Экспансия США может пойти дальше Ирана, Венесуэлы и Кубы

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули масштабную военную кампанию против Ирана. Ракеты полетели в крупнейшие города страны, попадая по жилым кварталам, школам и больницам. В результате авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Министр обороны Израиля Исраэль Кац обещал продолжать операцию против Ирана «столько, сколько потребуется». Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг Ирана. Страны подчеркнули, что не участвуют в ударах. Лидеры трёх государств призвали к дипломатическому урегулированию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar