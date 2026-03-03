Израильские СМИ сообщают о гибели нового министра обороны Ирана спустя день после назначения
Обложка © mignews.com
Назначенный накануне новый министр обороны Ирана, генерал Маджид ибн аль-Реза, погиб под очередной серией ударов со стороны Израиля. Так утверждает израильский 12-й телеканал.
Обстоятельства гибели генерала не приводятся. Официального подтверждения со стороны Тегерана пока ещё не было. Ранее Израиль и США не раз говорили, что их цель — смена власти в стране.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. Вместе с ним погиб глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде под огнём США и Израиля. 2 марта генерал Маджид ибн аль-Реза был утверждён на должность исполняющего обязанности министра обороны Ирана.
