3 марта, 13:56

Спецборт МЧС вылетел в Азербайджан за спасёнными из Ирана россиянами

Обложка © Telegram / МЧC России

Самолёт МЧС России направился в Азербайджан, чтобы доставить на родину граждан РФ, которые выехали из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Россияне покинули иранскую территорию через наземные пункты пропуска и сейчас находятся в Азербайджане, откуда их эвакуируют в Москву.

Баку оказывает активную помощь в эвакуации россиян из Ирана. 1 марта республика выдала гражданам РФ порядка 500 разрешений на въезд в страну с иранской территории. В тот же день этим маршрутом эвакуировались 35 наших соотвечественников, 2 марта — ещё 39.

