Спецборт МЧС вылетел в Азербайджан за спасёнными из Ирана россиянами

Самолёт МЧС России направился в Азербайджан, чтобы доставить на родину граждан РФ, которые выехали из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Россияне покинули иранскую территорию через наземные пункты пропуска и сейчас находятся в Азербайджане, откуда их эвакуируют в Москву.