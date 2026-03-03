Спецборт МЧС вылетел в Азербайджан за спасёнными из Ирана россиянами
Обложка © Telegram / МЧC России
Самолёт МЧС России направился в Азербайджан, чтобы доставить на родину граждан РФ, которые выехали из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Россияне покинули иранскую территорию через наземные пункты пропуска и сейчас находятся в Азербайджане, откуда их эвакуируют в Москву.
Баку оказывает активную помощь в эвакуации россиян из Ирана. 1 марта республика выдала гражданам РФ порядка 500 разрешений на въезд в страну с иранской территории. В тот же день этим маршрутом эвакуировались 35 наших соотвечественников, 2 марта — ещё 39.
