Лихачёв: 639 российских специалистов находятся на АЭС «Бушер» в Иране

Российские атомщики продолжают работу на объектах в Исламской Республике, несмотря на боевые действия. Руководство госкорпорации раскрыло актуальные данные о персонале. В зоне АЭС «Бушер» сейчас находятся 639 российских специалистов, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Поэтапно, по мере остановки и перерывов между ударами, мы также будем проводить эвакуацию из площадки «Бушер», — заявил Лихачёв.