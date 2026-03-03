Лихачёв: 639 российских специалистов находятся на АЭС «Бушер» в Иране
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo
Российские атомщики продолжают работу на объектах в Исламской Республике, несмотря на боевые действия. Руководство госкорпорации раскрыло актуальные данные о персонале. В зоне АЭС «Бушер» сейчас находятся 639 российских специалистов, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
«Поэтапно, по мере остановки и перерывов между ударами, мы также будем проводить эвакуацию из площадки «Бушер», — заявил Лихачёв.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых в своей резиденции погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Ракеты попадали в жилые кварталы и школы, и, по данным Иранского общества Красного Полумесяца, число жертв возросло до 787 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено и для переговоров уже «слишком поздно». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, делает всё возможное для снижения напряжённости на Ближнем Востоке.
