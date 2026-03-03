Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 14:18

Лихачёв: 639 российских специалистов находятся на АЭС «Бушер» в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Российские атомщики продолжают работу на объектах в Исламской Республике, несмотря на боевые действия. Руководство госкорпорации раскрыло актуальные данные о персонале. В зоне АЭС «Бушер» сейчас находятся 639 российских специалистов, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Поэтапно, по мере остановки и перерывов между ударами, мы также будем проводить эвакуацию из площадки «Бушер», — заявил Лихачёв.

Взрывы прогремели в иранском Бушере, где находится АЭС
Взрывы прогремели в иранском Бушере, где находится АЭС

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых в своей резиденции погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Ракеты попадали в жилые кварталы и школы, и, по данным Иранского общества Красного Полумесяца, число жертв возросло до 787 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено и для переговоров уже «слишком поздно». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, делает всё возможное для снижения напряжённости на Ближнем Востоке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Росатом
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar