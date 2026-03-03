Мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой массированной атаке украинских беспилотников на регион. В Грайвороне женщина получила баротравму при взрыве дрона. Также повреждены два автомобиля.

Под удар попали десятки населённых пунктов. В Шебекинском округе дроны атаковали предприятие и коммерческие объекты, повредили частные дома, хозпостройки, автомобили и ЛЭП. В Белгородском округе повреждены машины, в Волоконовском — ГАЗель. Во многих сёлах выбиты окна и пробиты кровли.