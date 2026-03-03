Владимир Путин
3 марта, 15:44

Мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой массированной атаке украинских беспилотников на регион. В Грайвороне женщина получила баротравму при взрыве дрона. Также повреждены два автомобиля.

Под удар попали десятки населённых пунктов. В Шебекинском округе дроны атаковали предприятие и коммерческие объекты, повредили частные дома, хозпостройки, автомобили и ЛЭП. В Белгородском округе повреждены машины, в Волоконовском — ГАЗель. Во многих сёлах выбиты окна и пробиты кровли.

Ранее в Новороссийские семь человек пострадали при атаке украинских беспилотников. В результате атак БПЛА повреждения получили 102 дома.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

