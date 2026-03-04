Названы сроки обвала доллара до 70 рублей

Из-за конфликта на Ближнем Востоке доллар может обвалиться ниже 70 рублей. Такой сценарий в беседе с РИА «Новости» обрисовал аналитик Леонид Чихарев.

По его словам, боевые действия нарушают глобальную логистику и увеличивают риски поставок нефти и газа. Частичное перекрытие Ормузского пролива толкает цены вверх, что ведёт к росту выручки российских экспортёров и притоку валюты в страну. При дальнейшей эскалации Brent может подорожать ещё на 10–15%, превысив $80 за баррель. Европа даже может пересмотреть отказ от российского газа и нарастить импорт.