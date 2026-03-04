Владимир Путин
4 марта, 11:06

ВСУ могли атаковать Волгоград с помощью американских беспилотников, заявил военэксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Украина могла атаковать Волгоград с помощью американских беспилотников самолётного типа, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дроны, вероятно, шли через Чёрное море с разворотом, а маршрут им задавали с Запада, чтобы обходить российскую ПВО.

«Разведданные поступают Украине от Запада, в первую очередь от американцев и англичан. По факту, я думаю, в течение ближайших месяцев это преимущество будет исчезать, прежде всего из-за действия наших беспилотников», — отметил собеседник NEWS.ru.

Он допустил, что ВСУ использовали либо американские БПЛА дальнего действия, либо украинские — «Лютые». Системы ПВО отработали штатно, но даже сбитый дрон может взорваться на земле — этим специалист объяснил повреждения зданий.

Детей и учителей эвакуировали из школы в Волгограде из-за обломков БПЛА прямо у входа

Напомним, вечером 3 марта над Волгоградом прогремела серия взрывов. При атаке БПЛА на регион пострадали пять человек. Из-за атаки украинского дрона на жилой дом в Волгограде открыли ПВР.

Борис Эльфанд
