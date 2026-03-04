Владимир Путин
Алиев выразил соболезнования Ирану из-за убийства Хаменеи

Обложка © ТАСС / АР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи под ударами США и Израиля во время посещения посольства республики в Баку. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«Глава государства посетил посольство Ирана, где выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи и множества мирных жителей. Президент оставил запись в траурной книге», — говорится в сообщении.

Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. 2 марта от ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и дронами по американским базам на Ближнем Востоке. Позднее независимое СМИ назвало сына Хаменеи новым верховным лидером республики.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

