Al Araby: В районе логистического центра США в Багдаде прогремели взрывы
Обложка © Life.ru / GigaChat
Вблизи международного аэропорта Багдада атакован логистический центр посольства США. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.
По данным иранской гостелерадиокомпании, взрывы прогремели в районе американского лагеря Виктория, который находится неподалёку от аэропорта. Детали инцидента и возможные последствия пока не уточняются.
Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя операцию против Ирана, отчитался о «невероятных» успехах и пообещал, что боевые действия не свернут. По его словам, американская авиация продолжит «нести смерть и разрушения». В США заявили о планах за несколько дней установить полный контроль над иранским небом и расширить зону поражения. Как уточнил председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн, удары будут наноситься на «более значительную глубину», чтобы обеспечить американским войскам свободу манёвра.
