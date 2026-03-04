Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 17:31

Al Araby: В районе логистического центра США в Багдаде прогремели взрывы

Обложка © Life.ru / GigaChat

Обложка © Life.ru / GigaChat

Вблизи международного аэропорта Багдада атакован логистический центр посольства США. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

По данным иранской гостелерадиокомпании, взрывы прогремели в районе американского лагеря Виктория, который находится неподалёку от аэропорта. Детали инцидента и возможные последствия пока не уточняются.

Американский самолёт Palm Jet сбит над лагерем НАТО «‎Виктория» под Багдадом
Американский самолёт Palm Jet сбит над лагерем НАТО «‎Виктория» под Багдадом

Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя операцию против Ирана, отчитался о «невероятных» успехах и пообещал, что боевые действия не свернут. По его словам, американская авиация продолжит «нести смерть и разрушения». В США заявили о планах за несколько дней установить полный контроль над иранским небом и расширить зону поражения. Как уточнил председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн, удары будут наноситься на «более значительную глубину», чтобы обеспечить американским войскам свободу манёвра.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ирак
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar