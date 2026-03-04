Al Araby: В районе логистического центра США в Багдаде прогремели взрывы

Вблизи международного аэропорта Багдада атакован логистический центр посольства США. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

По данным иранской гостелерадиокомпании, взрывы прогремели в районе американского лагеря Виктория, который находится неподалёку от аэропорта. Детали инцидента и возможные последствия пока не уточняются.