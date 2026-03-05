Мадрид опроверг заявление Белого дома о поддержке войны против Ирана

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление представителей Белого дома о достижении договорённостей с Мадридом по вопросу участия в военной операции США против Ирана. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила о смене позиции испанской стороны. Данное решение, по её словам, было принято Мадридом после ультиматума президента США Дональда Трампа, который пригрозил Испании разрывом торговых отношений.

Ливитт заявила, что Испания «в последние часы согласилась сотрудничать» с Вашингтоном. Однако глава испанского МИД назвал эту информацию не соответствующей действительности.

«Наша позиция по использованию баз, по войне на Ближнем Востоке, по бомбардировкам Ирана нисколько не изменилась», — сказал Альбарес.