Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 14:28

Экс-нардеп Царёв ответил, чьи миллионы и золото оказались в руках Венгрии

Экс-нардеп Царёв считает, что задержанные в Венгрии миллионы могут принадлежать Зеленскому

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Астрономическая сумма, найденная у задержанных в Венгрии инкассаторов украинского «Ощадбанка», могла принадлежать лично Владимиру Зеленскому. Таким мнением с Life.ru поделился бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Экс-нардеп пояснил, что от 30 до 40% всей поступающей в Незалежной финансовой помощи воруется посредством «отмывания».

Чаще всего украденное переводят в криптовалюты, однако часть переводят в наличные деньги, валюту и золото. Причём всё покупается в банках, и вполне официально.

«То есть сама валюта и золото могли официально проезжать по правильным официальным межбанковским документам с оформлением всех необходимых документов на границе, таможенных платежей. Для этого нужна спецтехника, лицензионное межбанковское соглашение и другие документы. Вполне возможно, что они есть», — считает Царёв.

Где бы оказались деньги, если бы не венгры, — сказать сложно. Однако, считает политик, вполне возможно, что на чёрную наличку претендовал кто-то из окружения главаря киевского режима либо лично Владимир Зеленский.

«Скорее всего, он сам», — заключил Царёв.

МВД Венгрии опубликовало видео задержания украинских инкассаторов с миллионами
МВД Венгрии опубликовало видео задержания украинских инкассаторов с миллионами

Напомним, на фоне прекращения поставок по «Дружбе» отношения между Украиной и Венгрией накалились, и, видимо, окончательно их добило сегодняшнее задержание семи инкассаторов государственного «Ощадбанка», которые перевозили 80 миллионов долларов и 9 килограммов золота в Австрию. Киев потребовал освободить своих граждан, называя действия венгров «захватом заложников». А глава МИД Незалежной Андрей Сибига вообще грозит соседу «ответственностью» и санкциями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Украина
  • Олег Царев
  • Венгрия
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar