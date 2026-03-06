Экс-нардеп Царёв ответил, чьи миллионы и золото оказались в руках Венгрии
Экс-нардеп Царёв считает, что задержанные в Венгрии миллионы могут принадлежать Зеленскому
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Астрономическая сумма, найденная у задержанных в Венгрии инкассаторов украинского «Ощадбанка», могла принадлежать лично Владимиру Зеленскому. Таким мнением с Life.ru поделился бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Экс-нардеп пояснил, что от 30 до 40% всей поступающей в Незалежной финансовой помощи воруется посредством «отмывания».
Чаще всего украденное переводят в криптовалюты, однако часть переводят в наличные деньги, валюту и золото. Причём всё покупается в банках, и вполне официально.
«То есть сама валюта и золото могли официально проезжать по правильным официальным межбанковским документам с оформлением всех необходимых документов на границе, таможенных платежей. Для этого нужна спецтехника, лицензионное межбанковское соглашение и другие документы. Вполне возможно, что они есть», — считает Царёв.
Где бы оказались деньги, если бы не венгры, — сказать сложно. Однако, считает политик, вполне возможно, что на чёрную наличку претендовал кто-то из окружения главаря киевского режима либо лично Владимир Зеленский.
«Скорее всего, он сам», — заключил Царёв.
Напомним, на фоне прекращения поставок по «Дружбе» отношения между Украиной и Венгрией накалились, и, видимо, окончательно их добило сегодняшнее задержание семи инкассаторов государственного «Ощадбанка», которые перевозили 80 миллионов долларов и 9 килограммов золота в Австрию. Киев потребовал освободить своих граждан, называя действия венгров «захватом заложников». А глава МИД Незалежной Андрей Сибига вообще грозит соседу «ответственностью» и санкциями.
