7 марта, 16:05

Швеция бездоказательно обвинила Россию в запуске дрона с военного корабля

МИД Швеции объявил демарш послу России из-за инцидента с дроном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Chubarova Iryna

МИД Швеции вызвал посла России, чтобы бездоказательно обвинить Москву в запуске беспилотника с военного корабля в шведских территориальных водах. Об этом РИА «Новости» рассказал российский посол в Стокгольме Сергей Беляев.

«5 марта МИД Швеции осуществил перед послом России устный демарш в отношении предполагаемого запуска беспилотного летательного аппарата с российского военного корабля 25 февраля во время его нахождения в шведских территориальных водах», — сказал он.

Беляев подчеркнул, что доказательств причастности российского корабля предъявлено не было.

Напомним, шведские военные с помощью РЭБ подавили дрон, летевший в сторону французского авианосца «Шарль де Голль» у берегов Швеции. Местный телеканал SVT поспешил связать инцидент с Россией. В Кремле назвали эту версию абсурдной.

Белорусских монахинь в Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

Ранее сообщалось, что шведская военная разведка в своём ежегодном докладе обвинила Россию в наращивании военного потенциала вблизи границ страны. В отчёте службы утверждается, что угроза со стороны Москвы для Швеции возрастает, сообщает местная пресса.

