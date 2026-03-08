Тегеран предупредил об ответе в случае удара по Ирану с территории Азербайджана

Иранский официальный представитель предупредил о возможных действиях в случае угрозы с территории Азербайджана. Об этом 7 марта сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани высказал позицию по отношению к Азербайджану. Он отметил отсутствие проблем между двумя странами. При этом Лариджани допустил, что Иран может принять ответные меры.

По его словам, такая реакция последует в случае обнаружения заговора против Ирана на территории Азербайджана. Также он упомянул возможные инциденты с запуском каких-либо объектов с азербайджанской стороны.

«У нас нет никаких проблем с Азербайджаном, но, если будет обнаружен заговор или оттуда что-то прилетит по Ирану, мы примем меры»», — сказал Лариджани.

Ранее Иран потребовал от Азербайджана вывести израильских военнослужащих. Соответчающее заявление сделал представитель центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия». Он призвал Баку, как мусульманскую страну, удалить с территории «сионистов». Это, по мнению иранской стороны, необходимо для предотвращения нестабильности в регионе.