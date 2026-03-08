США «обломали зубы» в Иране, допустив до власти настроенных на войну «ястребов»

США и Израиль надеялись на быстрый госпереворот в Иране после ликвидации руководства, но «обломали зубы», уверен депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, в Тегеране шёл внутренний конфликт между старшим поколением, склонным к переговорам, и молодыми, воспитанными на военной логике.

Вашингтон и Тель-Авив рассчитывал на хаос и распад по иракскому сценарию, но вместо этого к власти пришли радикалы. Запад ошибся, поверив собственной пропаганде и иранским либералам-эмигрантам. На деле же за десятилетия сформировался единый иранский народ, не склонный к сепаратизму.

«Они, действительно, не понимают, что сейчас к власти в Иране пришли «ястребы», которые мыслят, воспринимают мир через призму ведения боевых действий», — подчеркнул парламентарий в интервью «Царьграду».