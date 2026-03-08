Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 14:10

США «обломали зубы» в Иране, допустив до власти настроенных на войну «ястребов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

США и Израиль надеялись на быстрый госпереворот в Иране после ликвидации руководства, но «обломали зубы», уверен депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, в Тегеране шёл внутренний конфликт между старшим поколением, склонным к переговорам, и молодыми, воспитанными на военной логике.

США боятся, что Иран доберётся до урана под завалами ядерного объекта в Исфахане
Вашингтон и Тель-Авив рассчитывал на хаос и распад по иракскому сценарию, но вместо этого к власти пришли радикалы. Запад ошибся, поверив собственной пропаганде и иранским либералам-эмигрантам. На деле же за десятилетия сформировался единый иранский народ, не склонный к сепаратизму.

«Они, действительно, не понимают, что сейчас к власти в Иране пришли «ястребы», которые мыслят, воспринимают мир через призму ведения боевых действий», — подчеркнул парламентарий в интервью «Царьграду».

Война Ирана и США: Тегеран сжигает Хайфу и грозит Баку, Эмираты готовы к бою, Вашингтон просит помощи у Москвы, 8 марта
Между тем война с Ираном истощает запасы, нужные США для сдерживания России и Китая. Лишь за первую неделю войны с ИРИ США спустили $6 млрд.

