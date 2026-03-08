Назван срок, за который преддиабет переходит в сахарный диабет

Преддиабет — это нарушение углеводного обмена, при котором уровень глюкозы уже выше нормы, но ещё не достиг критериев диабета, предупредила врач-эндокринолог Наталья Севастьянова. По её словам, в течение 5–7 лет это состояние может перейти в сахарный диабет 2-го типа.

Кроме того, преддиабет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, давления, нарушений жирового обмена и даже повреждения глаз, нервов и почек. Главная опасность недуга — скрытое течение. Часто пациенты узнают о проблеме случайно на диспансеризации. В группе риска находятся люди с лишним весом, малоподвижные и старше 40 лет.

Диагностические критерии разнятся: ВОЗ и российские эндокринологи делают акцент на глюкозотолерантном тесте, американские специалисты используют порог глюкозы натощак 5,5 ммоль/л, а некоторые эксперты предпочитают гликированный гемоглобин — он не требует специальной подготовки.

«Если говорить о терапии, то важно изменить питание, увеличить активность, и постоянно отслеживать состояние своего здоровья», — рекомендовала собеседница «Газеты.ru».