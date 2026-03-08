Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 12:56

WSJ: Блокада Персидского залива может заставить Европу вернуться к российской энергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Длительное закрытие Персидского залива на фоне боевых действий может подтолкнуть Евросоюз к пересмотру политики в отношении российских энергоносителей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, европейские страны опасаются, что затяжная блокада региона заставит их смягчить жёсткую позицию по восстановлению энергосвязей с Москвой. Аналитики и судоходные компании фиксируют, что за последние дни несколько танкеров с энергоресурсами развернулись от Европы в сторону Азии, тогда как движение по Ормузскому проливу фактически остановилось.

Тем временем об отмене санкций в отношении российских энергоносителей задумались и в США. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что соответствующие послабления уже были сделаны для нефти, которую у Москвы покупает Индия. В самой Европе уже начали осторожно намекать на пересмотр антироссийских рестрикций. А президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия принять решение отказаться от поставок топлива в ЕС, перенаправив его на другие рынки.

BannerImage
Юрий Лысенко
