WSJ: Блокада Персидского залива может заставить Европу вернуться к российской энергии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T
Длительное закрытие Персидского залива на фоне боевых действий может подтолкнуть Евросоюз к пересмотру политики в отношении российских энергоносителей. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, европейские страны опасаются, что затяжная блокада региона заставит их смягчить жёсткую позицию по восстановлению энергосвязей с Москвой. Аналитики и судоходные компании фиксируют, что за последние дни несколько танкеров с энергоресурсами развернулись от Европы в сторону Азии, тогда как движение по Ормузскому проливу фактически остановилось.
Тем временем об отмене санкций в отношении российских энергоносителей задумались и в США. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что соответствующие послабления уже были сделаны для нефти, которую у Москвы покупает Индия. В самой Европе уже начали осторожно намекать на пересмотр антироссийских рестрикций. А президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия принять решение отказаться от поставок топлива в ЕС, перенаправив его на другие рынки.
