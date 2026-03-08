WSJ: Блокада Персидского залива может заставить Европу вернуться к российской энергии

Длительное закрытие Персидского залива на фоне боевых действий может подтолкнуть Евросоюз к пересмотру политики в отношении российских энергоносителей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, европейские страны опасаются, что затяжная блокада региона заставит их смягчить жёсткую позицию по восстановлению энергосвязей с Москвой. Аналитики и судоходные компании фиксируют, что за последние дни несколько танкеров с энергоресурсами развернулись от Европы в сторону Азии, тогда как движение по Ормузскому проливу фактически остановилось.