Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 05:30

Генштаб Ирана обещал заставить США пожалеть о своей агрессии при новом лидере

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Генеральный штаб Ирана выступил с заявлением после избрания Моджтабы Хаменеи на должность верховного лидера страны. В обращении военное руководство предупредило США и других врагов Исламской Республики о жёстком ответе на агрессию. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Под командованием Моджтаба Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас», — говорится в заявлении генштаба, которое приводит телеканал Al Jazeera.

В документе подчёркивается, что страна намерена противостоять любым действиям, которые рассматриваются как угроза со стороны противников. Военные также заявили, что Иран продолжит отстаивать свои национальные интересы и безопасность «перед лицом заговоров противника».

Тысячи американцев призвали мобилизовать Бэррона Трампа в Иран
Тысячи американцев призвали мобилизовать Бэррона Трампа в Иран

Ранее новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, старший сын убитого Али Хаменеи. Прежний лидер погиб 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. КСИР, полиция и армия присягнули новому верховному лидеру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar