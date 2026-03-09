Генштаб Ирана обещал заставить США пожалеть о своей агрессии при новом лидере

Генеральный штаб Ирана выступил с заявлением после избрания Моджтабы Хаменеи на должность верховного лидера страны. В обращении военное руководство предупредило США и других врагов Исламской Республики о жёстком ответе на агрессию. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Под командованием Моджтаба Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас», — говорится в заявлении генштаба, которое приводит телеканал Al Jazeera.

В документе подчёркивается, что страна намерена противостоять любым действиям, которые рассматриваются как угроза со стороны противников. Военные также заявили, что Иран продолжит отстаивать свои национальные интересы и безопасность «перед лицом заговоров противника».