Генштаб Ирана обещал заставить США пожалеть о своей агрессии при новом лидере
Генеральный штаб Ирана выступил с заявлением после избрания Моджтабы Хаменеи на должность верховного лидера страны. В обращении военное руководство предупредило США и других врагов Исламской Республики о жёстком ответе на агрессию. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Под командованием Моджтаба Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас», — говорится в заявлении генштаба, которое приводит телеканал Al Jazeera.
В документе подчёркивается, что страна намерена противостоять любым действиям, которые рассматриваются как угроза со стороны противников. Военные также заявили, что Иран продолжит отстаивать свои национальные интересы и безопасность «перед лицом заговоров противника».
Ранее новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, старший сын убитого Али Хаменеи. Прежний лидер погиб 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. КСИР, полиция и армия присягнули новому верховному лидеру.
