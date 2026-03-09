Православным рассказали, как провести Крестопоклонную неделю Великого поста

Третья неделя Великого поста в 2026 году выпадает на 9–15 марта и называется Крестопоклонной — в честь выноса Животворящего Креста в храмах. Это время духовного осмысления и укрепления сил в середине поста. Богослужения идут по великопостному чину, в среду и пятницу служат Литургию Преждеосвященных Даров.

В субботу поминают усопших, а в воскресенье — всенощное бдение с выносом Креста. На эту неделю приходятся также дни памяти Иоанна Предтечи (9 марта), Василия Декаполита (13 марта) и праздник Державной иконы Божией Матери (15 марта). Послаблений в питании не предусмотрено: понедельник, среда, пятница — сухоядение; вторник, четверг — горячая пища без масла; суббота и воскресенье — с маслом.

Духовный смысл недели — напоминание о жертве Христа и подготовка к Страстной седмице. Поклонение Кресту даёт силы и помогает переосмыслить путь поста. Важно избегать формализма, раздражительности и осуждения, а больше молиться и делать добрые дела, сообщает Пятый канал.