Регион
9 марта, 13:27

Новый верховный лидер Ирана не попал под санкции ЕС

Моджтаба Хаменеи. Обложка © ТАСС / EPA / Vahid Salemi

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не значится в санкционных списках Евросоюза. Об этом на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

«Санкционный список ЕС открыт для просмотра. Моджтаба Хаменеи не находится под европейскими санкциями», — сказал он.

Он напомнил, что перечень открыт для просмотра, и при необходимости решение о включении в него принимается единогласно всеми 27 членами сообщества.

Напомним, вчера Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Исламской Республики сына Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи. Силовики и КСИР уже принесли ему присягу. Президент США Дональд Трамп остался от такой кандидатуры не в восторге.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

