Новый верховный лидер Ирана не попал под санкции ЕС
Моджтаба Хаменеи. Обложка © ТАСС / EPA / Vahid Salemi
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не значится в санкционных списках Евросоюза. Об этом на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.
«Санкционный список ЕС открыт для просмотра. Моджтаба Хаменеи не находится под европейскими санкциями», — сказал он.
Он напомнил, что перечень открыт для просмотра, и при необходимости решение о включении в него принимается единогласно всеми 27 членами сообщества.
Напомним, вчера Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Исламской Республики сына Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи. Силовики и КСИР уже принесли ему присягу. Президент США Дональд Трамп остался от такой кандидатуры не в восторге.
