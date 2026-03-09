Новый верховный лидер Ирана не попал под санкции ЕС

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не значится в санкционных списках Евросоюза. Об этом на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

«Санкционный список ЕС открыт для просмотра. Моджтаба Хаменеи не находится под европейскими санкциями», — сказал он.

Он напомнил, что перечень открыт для просмотра, и при необходимости решение о включении в него принимается единогласно всеми 27 членами сообщества.