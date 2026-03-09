В Турции начался суд над экс-мэром Стамбула Имамоглу, ему грозит 2352 года тюрьмы

В Турции стартовал судебный процесс, который может поставить точку в карьере одного из самых известных оппонентов действующей власти. Экрема Имамоглу, бывшего мэра Стамбула, обвиняют по целому ряду тяжких статей. Политику грозит до 2352 лет лишения свободы, сообщает Bloomberg.

Его подозревают в коррупции, отмывании денег, создании преступной организации, а также в мошенничестве и сокрытии улик. Имамоглу считается одним из главных конкурентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Процесс вызывает широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами.