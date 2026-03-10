Офицер раскрыл главную цель Армии России в Сумской области

В Сумской области ситуация для ВСУ складывается не лучшим образом. Подполковник Олег Шаландин пояснил, что у Украины нет ресурсов, чтобы помешать продвижению российских войск. Вражеское командование вынуждено маневрировать частями, а не отправлять резервы. В этих условиях цель Армии России — создать буферную зону безопасности.

«Мы делаем полосу безопасности, которая позволит сократить, либо вообще свести на нет удары артиллерией и дронами со стороны Украины [по приграничью]», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Офицер ДНР в запасе Александр Матюшин добавил, что в регионе идут позиционные бои. Задача ВС РФ не только зона безопасности, но и отвлечение ВСУ с более важных участков. Киев перебрасывает туда боевые подразделения, ослабляя оборону в Донбассе и Запорожье.