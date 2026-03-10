Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
10 марта, 12:06

Офицер раскрыл главную цель Армии России в Сумской области

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Сумской области ситуация для ВСУ складывается не лучшим образом. Подполковник Олег Шаландин пояснил, что у Украины нет ресурсов, чтобы помешать продвижению российских войск. Вражеское командование вынуждено маневрировать частями, а не отправлять резервы. В этих условиях цель Армии России — создать буферную зону безопасности.

В Сумской области повреждены объекты энергоинфраструктуры
«Мы делаем полосу безопасности, которая позволит сократить, либо вообще свести на нет удары артиллерией и дронами со стороны Украины [по приграничью]», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Офицер ДНР в запасе Александр Матюшин добавил, что в регионе идут позиционные бои. Задача ВС РФ не только зона безопасности, но и отвлечение ВСУ с более важных участков. Киев перебрасывает туда боевые подразделения, ослабляя оборону в Донбассе и Запорожье.

Колонну ВСУ с боевиками разгромили на пути к границе в Сумской области
Напомним, что Спецназ «Ахмат» активно уничтожает резервы ВСУ в Сумской области. Тем временем ВСУ тонут в окопах из-за растаявшего снега.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Борис Эльфанд
