Офицер раскрыл главную цель Армии России в Сумской области
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Сумской области ситуация для ВСУ складывается не лучшим образом. Подполковник Олег Шаландин пояснил, что у Украины нет ресурсов, чтобы помешать продвижению российских войск. Вражеское командование вынуждено маневрировать частями, а не отправлять резервы. В этих условиях цель Армии России — создать буферную зону безопасности.
«Мы делаем полосу безопасности, которая позволит сократить, либо вообще свести на нет удары артиллерией и дронами со стороны Украины [по приграничью]», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Офицер ДНР в запасе Александр Матюшин добавил, что в регионе идут позиционные бои. Задача ВС РФ не только зона безопасности, но и отвлечение ВСУ с более важных участков. Киев перебрасывает туда боевые подразделения, ослабляя оборону в Донбассе и Запорожье.
Напомним, что Спецназ «Ахмат» активно уничтожает резервы ВСУ в Сумской области. Тем временем ВСУ тонут в окопах из-за растаявшего снега.
