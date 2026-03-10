Владимир Путин
10 марта, 16:15

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Обложка © ТАСС / Zuma

Глава России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке в связи с израильско-американской военной операцией против Тегерана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану», говорится в публикации.

Звонок Трампа Путину связали с его бедственным положением из-за Ирана

Напомним, накануне по инициативе американской стороны Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили Иран, Венесуэлу и Украину. Российский лидер предложил собеседнику варианты дипломатического разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Президент США оценил беседу как «очень хорошую».

Юрий Лысенко
