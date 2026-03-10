Зеленский поручил ГУР активнее работать по российскому оборонному производству
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Киев не снижает активности в информационной и разведывательной сферах даже на фоне обострения на Ближнем Востоке. Киевский главарь Владимир Зеленский отдал новые распоряжения своей разведке.
Украинский лидер сообщил, что поручил Главному управлению разведки работать активнее. Цель — российское оборонное производство.
«Поручил разведке работать активнее в отношении русского военного производства <...> Несмотря на геополитические вызовы в мире», — заявил он.
Напомним, Украина сталкивается с дефицитом систем ПВО и боеприпасов к ним, поскольку США перенаправили их для собственной армии на Ближний Восток, и теперь Киеву приходится конкурировать за поставки. Зеленский заявил, что Украина предложила США обменять свои беспилотники-перехватчики на ракеты к системам ПВО Patriot.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.