Киев не снижает активности в информационной и разведывательной сферах даже на фоне обострения на Ближнем Востоке. Киевский главарь Владимир Зеленский отдал новые распоряжения своей разведке.

Украинский лидер сообщил, что поручил Главному управлению разведки работать активнее. Цель — российское оборонное производство.

«Поручил разведке работать активнее в отношении русского военного производства <...> Несмотря на геополитические вызовы в мире», — заявил он.