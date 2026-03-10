Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 19:02

Зеленский поручил ГУР активнее работать по российскому оборонному производству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киев не снижает активности в информационной и разведывательной сферах даже на фоне обострения на Ближнем Востоке. Киевский главарь Владимир Зеленский отдал новые распоряжения своей разведке.

Украинский лидер сообщил, что поручил Главному управлению разведки работать активнее. Цель — российское оборонное производство.

«Поручил разведке работать активнее в отношении русского военного производства <...> Несмотря на геополитические вызовы в мире», — заявил он.

NYT: Зеленский поездкой в Донбасс пытается вернуть фокус к Украине
NYT: Зеленский поездкой в Донбасс пытается вернуть фокус к Украине

Напомним, Украина сталкивается с дефицитом систем ПВО и боеприпасов к ним, поскольку США перенаправили их для собственной армии на Ближний Восток, и теперь Киеву приходится конкурировать за поставки. Зеленский заявил, что Украина предложила США обменять свои беспилотники-перехватчики на ракеты к системам ПВО Patriot.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar