Песков: Ответ на удар ВСУ по Брянску определят военные РФ
Обложка © Life.ru
Российские военные определят, каким будет ответ на вчерашние удары ВСУ по Брянску, жертвами которых стало шесть человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, вчера, 10 марта, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть мирных жителей, 42 пострадали. Девятерых раненых эвакуируют бригадами медицины катастроф в федеральные медицинские центры Москвы. Состояние раненых варьируется от тяжёлого до средней степени тяжести, организована также психологическая поддержка.
