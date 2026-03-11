Владимир Путин
Регион
11 марта, 08:06

Песков: Ответ на удар ВСУ по Брянску определят военные РФ

Обложка © Life.ru

Российские военные определят, каким будет ответ на вчерашние удары ВСУ по Брянску, жертвами которых стало шесть человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, вчера, 10 марта, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть мирных жителей, 42 пострадали. Девятерых раненых эвакуируют бригадами медицины катастроф в федеральные медицинские центры Москвы. Состояние раненых варьируется от тяжёлого до средней степени тяжести, организована также психологическая поддержка.

Александра Вишнякова
